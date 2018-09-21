В Шарівці відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО

Вчора, 20 вересня, відбулося відкриття меморіальної дошки загиблому під час антитерористичної операції Володимиру Посмику. Повідомляє Голос Громади з посиланням на групу Шарівський НВК в соціальній мережі facebook.

Меморіальну дошку відкрили на фасаді Шарівського навчально-виховного комплексу.

Володимир Посмик, народився на Західній України. Згодом його родина переїхала на Олександрійщину та оселилася в селі Гайове. Хлопець закінчив Шарівську школу, а згодом переїхав в Кривий Ріг, став професійним військовим.

Загинув у 2016 році під час чергування на блокпосту в місті Волноваха Донецької області.

Фото з групи Шарівське НВК.