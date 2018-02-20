В школах Олександрії завтра відновлять навчальний процес

Завтра, 21 лютого, в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Олександрії відновлюється навчальний процес після карантину. Повідомляє Голос громади з посиланням на фейсбук-сторінку Сучасна Олександрія.

Щоправда, навчатися учні шкіл будуть не довго, бо вже з 26 лютого по 4 березня учні перебуватимуть на чергових канікулах, передбачених структурою навчального року.

Нагадаємо, що з метою попередження захворюваності школярів на грип та ГРВІ в Олександрії з 6 по 20 лютого було тимчасово зупинено навчально-виховний процес.