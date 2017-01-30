На початку січня негода змусила не тільки водіїв відкласти подорожі дорогами області, а і навіть пішоходів – прогулянки містом. Дорожники ж цілодобово працювали над розчищенням шляхів Кіровоградщини, адже за кілька діб випала півторамісячна норма снігу.

Як повідомляє прес-служба САД в Кіровоградській області, автопарк дорожньої спецтехніки, що має в своєму розпорядженні головний підрядник з експлуатаційного утримання доріг ДП «Кіровоградський облавтодор», вже порядком застарів. Під час негоди дорожники використовували навіть машини ще випуску 50-60-х років, так як для уникнення транспортного колапсу після чергового снігопаду чи заметілі, вони повинні вчасно ліквідувати наслідки стихії.

Після подолання наслідків негоди, що панувала на Кіровоградщині на початку січня і перевела дорожників у цілодобовий, посилений режим роботи, техніка потребує огляду та профілактичних маніпуляцій.

Тому наразі окрім профілактики районні філії облавтодору поповнюють запаси паливно-мастильних матеріалів, запчастин та піщано-соляної суміші для протиожеледної обробки покриття.