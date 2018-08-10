В «Скарбничку хоробрості» збирають іграшки для онкохворих дітей

«Скарбничка хоробрості» – назва заходу по збору іграшок для онкохворих дітей, яку організовує Міжнародний благодійний фонд «Янгол життя».

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на медіапортал DOZOR.

Усіх небайдужих закликають до прийняття участі в благодійному заході, адже діти з онкологією, як ніхто, потребують підтримки, а іграшки, хоч якось, можуть відволікти малечу від смутних думок.

У скарбничку збирають маленькі іграшки, пазли, розмальовки, книжечки, підвіски, браслети, намисто, канцелярію та кіндери.

Але організатори наголошують, що не можна передавати косметику, прикраси для волосся, скляні, керамічні, м’які та пухнасті іграшки.

Для передачі речей можна звертатися за такими номерами:0990381750- Наталя, 0661653967, 0980031929- Ольга.