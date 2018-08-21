В смт Олександрійське пройде «Битва фарбами»

26 серпня, о 16:00 біля будинку культури в смт Олександрійське відбудеться «Битва фарбами». Про це повідомив активіст громадської організації «Олександрійська молода сила» Давід Рак на сторінці ГО в соціальній мережі Facebook.

Фарбу охочі зможуть придбати відразу на місці проведення, так вартість 100 грамів, за словами організаторів, становитиме 25 гривень, а за 200 гривень можна придбати кілограм.

На території проведення заходу буде діяти торгова зона з виносною торгівлею та наметом з послугами розпису хною.

Зазначимо, що захід приурочений до Дня смт Олександрійське та Дня шахтаря.