В смт. Олександрійське втопилася людина

Так, учора, 3 липня, о 17:43 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення з проханням надати допомогу по діставанню тіла людини зі ставка в смт Олександрійське Олександрійського району. Про це повідомляє прес-служба УДСНС в Кіровоградськй області.

Тіло загиблого чоловіка вилучили рятувальники 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрії за допомогою рятувального спорядження. Загиблим виявився місцевий жителя 1955 р.н.

Причини та обставини смерті громадянина наразі встановлюються.