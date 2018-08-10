В суд передали справу стосовно організатора грального бізнесу

Завершилось досудове розслідування стосовно організатора злочинної групи,що здійснювала незаконну організацію азартних ігор на території Кіровоградської області.
Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.
Організовану злочинну групу у сфері грального бізнесу, куди входило п’ять осіб, очолював громадянин Російської Федерації. Тенети свого грального бізнесу ОЗГ розгорнула на території п’яти міст, зокрема й в Олександрії.
Справу направлено на розгляд суду.