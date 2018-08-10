В суд передали справу стосовно організатора грального бізнесу

1

Завершилось досудове розслідування стосовно організатора злочинної групи,що здійснювала незаконну організацію азартних ігор на території Кіровоградської області.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Організовану злочинну групу у сфері грального бізнесу, куди входило п’ять  осіб, очолював громадянин Російської Федерації. Тенети свого грального бізнесу ОЗГ розгорнула на території п’яти  міст, зокрема й в Олександрії.

Читайте також:  В «Скарбничку хоробрості» збирають іграшки для онкохворих дітей

Справу направлено на розгляд суду.

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ