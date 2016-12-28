26 грудня в селищі Авангард Криворізького району хлопець вчинив самопідпал. Як встановили співробітники поліції, троє підлітків 11 і 15 років, після перегляду екстремальних відео, які набрали шалену кількість переглядів в Інтернеті, вирішили повторити їх. За інформацією поліції, хлопці вважали, що виклавши таке відео на одному із сайтів, можна «заробити багато грошей». Молодший хлопець облився горючою речовиною та підпалив себе, інші два товариша знімали все це на відео. Але, в останній момент щось пішло не так, як в оригіналі, де блогер після самопідпалу одразу пірнає у воду. Дитина опинилася у лікарні.

Як інформує прес-служба місцевої поліції, наразі вирішується питання про внесення відомості до ЄРДР за ст.166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною). Батькам постраждалого хлопця може загрожувати покарання у вигляді обмеженням волі на строк від 2-х до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

На теперішній час тривають слідчі дії, направлені на встановлення всіх обставин події.

Наразі ж стало відомо, що підліток перебуває в опіковому відділенні міської лікарні Кривого Рогу. Його стан оцінюють як тяжкий, адже обгоріло близько 60% тіла.