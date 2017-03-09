В сусідньому районі чоловік невідомо звідки взяв торбу боєприпасів

Подія сталася в сусідньому Знам’янському районі, де оперативники кримінальної поліції обласного главку спільно з колегами зі Знам’янського відділу поліції провели санкціонований обшук у рамках операції «Зброя та вибухівка», повідомляє прес-служба сектору комунікації поліції Кіровоградської області.

Так, напередодні правоохоронці отримали повідомлення про те, що 50-річний громадянин може зберігати у себе вдома заборонені предмети. Чоловік був не судимий і непрацюючий, але часто привертав увагу поліції, так як іноді влаштовував гучні сварки у своїй родині. Крім того, дебошир не рідко сперечався з сусідами і, за словами людей, поводив себе не тактовно і грубо.

“Про візит поліцейських чоловік очевидно не здогадувався, оскільки відчинив двері і стримано поводив себе під час обшуків. Оглядаючи одну з кімнат, оперативники виявили сумку, сховану у шухляді дивану. В ній знаходилися предмети, зовні схожі на патрони калібру 5,45 мм у кількості більше 200 одиниць, та близько сотні набоїв калібру 7,62 мм і два запали”, – прокоментував ситуацію начальник управління карного розшуку поліції Кіровоградської області Володимир Хвостов.

По даному факту розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». За ці дії законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.