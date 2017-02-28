Вчора вранці, 27 лютого 2017 року поліцейські отримали повідомлення про угон автомобіля. Про це повідомляє прес-служба Знам’янського відділу поліції.

Жінка розповіла, що випадковий перехожий допомагав їй завести легковик, а потім зненацька поїхав геть, залишивши її просто на вулиці.

Правоохоронцями негайно було введено в дію план “Перехоплення”. У результаті працівники групи реагування патрульної поліції зупинили транспортний засіб майже за 20 км від місця угону. Новоспечений «водій» рухався у напрямку міста Світловодськ.

Як з’ясували поліцейські, за кермом автомобіля перебував 42-річний мешканець одного з сіл. Вранці чоловік відпочивав у кафе в Знам’янці, а потім вийшов на вулицю і побачив жінку, яка намагалася завести власний автомобіль та запропонував їй свою допомогу.

«Коли автівка таки «піддалася» і почала їхати, громадянин вирішив заволодіти транспортним засобом. Зловмисник планував сховати машину на території сусіднього району, але на виїзді з міста був затриманий», – повідомив в.о. начальника Знам’янського відділу поліції Ігор Прохніцький.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання від штрафу і до 5 років обмеження чи позбавлення волі.