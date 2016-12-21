В сусідньому районі виявили африканську чуму

Як повідомляє прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктiв та захисту споживачiв 17.12.2016 на відстані близько 5 км від с. Деріївка та с. Млинок на території Деріївського приписного мисливського господарства (Онуфріїївський район) Кіровоградської обласної організації УТМР було виявлено 5 трупів диких кабанів. При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в ДНДІЛДВСЕ 19.12.2016 було підтверджено діагноз АЧС.

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалахів АЧС проведено засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Онуфріївській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичних осередків, зон захисту та нагляду.

В осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.