В святкові дні з нагоди Дня незалежності через станцію Олександрія курсуватиме додатковий потяг

Через підвищений попит на перевезення у святкові дні та для зручності пасажирів «Укрзалізниця» призначила 5 додаткових поїздів на 24, 26, 27 та 28 серпня.

Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

Поїзд № 179 Київ – Дніпро курсуватиме 24 серпня, відправлення з Києва о 08:36 та прибуття в Дніпро о 17:51. Зворотно з Дніпра відправлення о 12:12 та прибуття до Києва о 22:27. Поїзд прямуватиме через Смілу, Знам’янку, Олександрію та П’ятихатки. У складі поїзда купейні, плацкартні вагони та вагони класу люкс.

До Олександрії поїзд прибуває о 14:54 та відправляється о 14:56.