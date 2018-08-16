В таборі «Дружба» можуть збільшити кількість табірних змін

Відповідну інформацію озвучив перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко під час візиту до оздоровчого табору. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

За словами посадовця першу половину червня і другу половину серпня можливо використати для відпочинку дітей. Адже нинішнього року практично усі дитячі табори в області максимально заповнені, а збільшення табірних змін дозволить більшій кількості дітей оздоровитись.

Табори готові до цього, є необхідний фінансовий ресурс, тож ми можемо провести відповідну організаційну роботу, аби якомога більше дітей змогли відпочити у наступному році, – зазначив перший заступник голови ОДА.