В тендері на ремонт автомобільної дороги Полтава-Олександрія можуть взяти три компанії

Сьогодні, 3 вересня, скінчився термін прийому пропозицій на участь в тендері на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Полтава-Олександрія на ділянці км 155+000 – км 163+710 (Завершення робіт). Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Участь в аукціоні на право проводити завершення робіт на дорозі Полтава-Олександрія вирішили взяти ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Автодор» та ТОВ «Автомагістраль-Південь».

Наразі триває процедура прекваліфікації учасників тендеру під час якої замовник оцінить можливості підприємств та визначиться чи допускати їх до аукціону.

Замовником ремонтних робіт є Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області.