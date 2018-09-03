В тендері на ремонт автомобільної дороги Полтава-Олександрія можуть взяти три компанії

Сьогодні, 3 вересня, скінчився термін прийому пропозицій на участь в тендері на поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Полтава-Олександрія на ділянці км 155+000 – км 163+710 (Завершення робіт). Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.
Участь в аукціоні на право проводити завершення робіт на дорозі Полтава-Олександрія вирішили взяти ТОВ «Ростдорстрой», ТОВ «Автодор» та ТОВ «Автомагістраль-Південь».
Читайте також: Одне з найсучасніших підприємств Олександрійщини відчинило свої двері для безробітних району
Наразі триває процедура прекваліфікації учасників тендеру під час якої замовник оцінить можливості підприємств та визначиться чи допускати їх до аукціону.
Замовником ремонтних робіт є Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області.