Сьогодні, 2 січня, приблизно о 14:40 на перехресті пр. Соборний та вул. Діброви, навпроти Приватбанку, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, один з яких вітчизняного виробництва.

В результаті зіткнення, автомобіль марки “Mercedes” розвернуло поперек дороги – у нього зім’ятиий капот, а інша автівка “Нива” перевернулася на дах, спричинивши чималий затор на центральному проспекті.

Відомо, що в результаті ДТП ніхто серйозно не постраждав. За попередньою інформацією, водій однієї з автівок їхав на заборонений сигнал світлофора, що й призвело до зіткнення автомобілів – повідомляють “Олександрійські новини”.