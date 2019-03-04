В центрі міста Олександрії відбудуться масові гуляння з нагоди свята Масляною

Мешканці Олександрії та гості міста мають нагоду відвідати масове гуляння з нагоди святкування Масляної, яке відбудеться 9 березня на площі Соборній.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

Свято розпочнеться о 10:00 години в самому центрі міста.

Під час святкування проводів зими гостей заходу безкоштовно частуватимуть млинцями та чаєм.

Присутні мають змогу придбати продукти харчування від місцевих підприємців і товаровиробників, відвідати виставку-ярмарок виробів ручної роботи, взяти участь у вікторинах, веселих конкурсах, розвагах та іграх та насолодитися концертною програмою від творчих колективів, народного хору «Веселка» та народного аматорського ансамблю танцю «Віночок».

Зокрема місцеві бібліотекарі проведуть святкову програму з безкоштовними майстер-класами та іншими розважальними заходами.

Запрошуємо всіх охочих відвідати народні гуляння та відчути колорит справжнього українського свята Масляної.