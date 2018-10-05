В Центрі первинної медико-санітарної допомоги Олександрійського району впроваджують нові технології

В КПН «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради» впроваджують нові технології. Нововведення стосуються, зокрема, системи Е-Receipt, яка являє собою електронний касовий чек, що передбачає оnline реєстрацію пристроїв без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування.

Вчора, 4 жовтня, КПН «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради» та ТОВ «МЕДСТАР СОЛЮШЕНС» підписали договір на отримання дозволу на використання об’єктів права інтелектуальної власності – програмного забезпечення МІС «РІМС МЕДСТАР» та ІС «еРецепт».

Відповідний договір, після проходження усіх необхідних процедур, дозволить впровадити Е-Receipt в медзакладі.