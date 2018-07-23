На щотижневій апаратній нараді голова обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко зауважив, що в цьому році є можливість завершити реконструкцію станції переливання крові.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Очільник наголосив, що в обласну станцію переливання крові загалом проінвестовано 30 мільйонів гривень; у 2016 році на реконструкцію закладу залучено 16 мільйонів гривень з коштів Державного фонду регіонального розвитку та 14 мільйонів гривень субвенції соцекономрозвитку регіонів у 2017 році, подякував усім, хто допомагав в реалізації даного проекту і поділився сподіваннями, що реконструкція завершиться у вересні-жовтні цього року.