В ЦВК визначились, скільки виділять коштів на вибори в громади Олександрійщини

Центральна виборча комісія своєю постановою визначилась з розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення перших виборів депутатів селищних рад. Зокрема в постанові №34 вказаний кошторис на проведення виборів депутатів та голови Новопразької та Приютівської територіальної громади.

Відповідно до рішення Центрвиборчкому на вибори в Приютівській ОТГ з держбюджету виділили 407,2 тисячі гривень, на Новопразьку ОТГ – 333,7 тисяч гривень.

Окрім цього ЦВК визначилась з кошторисом на проведення виборів в Дмитрівській громаді Знам’янського району, де також 29 квітня відбудуться перші вибори до громади. Так на вибори в Дмитрівській громаді виділили 266,4 тисяч гривень.

Загалом же на перші вибори до ОТГ Кіровоградщини, що відбудуться 29 квітня, витратять 1 мільйон 7 тисяч гривень.