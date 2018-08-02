В учасників бойових дій є можливість пройти психологічну реабілітацію в санаторіях

У департаменті соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації повідомили про наявність 85 путівок для учасників бойових дій в українські санаторії. Психологічну реабілітацію можна пройти в обласному госпіталі для ветеранів війни, санаторії «Орізонт» Одеської області, санаторії «Токари» Сумської області, «Мошногор’є» Черкаської області.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

На такий відпочинок та реабілітацію облдержадміністрація отримала 719 тисяч гривень.