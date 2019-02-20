Молодим українським науковцям призначатимуть 30 нових премій Верховної Ради України

Відповідна постанова ВРУ вже набрала чинності та була оприлюднена в газеті ВРУ «Голос України».

Згідно з нею, щороку премії будуть присуджуватись молодим ученим віком до 35 років, які мають вищу освіту, кваліфікації не нижче магістерського рівня, або ж до 40 років з науковою ступеню доктора наук за отримані вагомі наукові здобутки.

Вартість Премії – 60 прожиткових мінімумів доходів працездатних громадян станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії, а на поточний рік, між іншим, це сума близько 115 тисяч гривень.