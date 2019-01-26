В Україні й Кіровоградщині зокрема, зменшать кількість районів й створять 100 спроможних

В Україні продовжується впровадження реформи децентралізації й до 2020 року передбачається скорочення кількості районів, яких має бути до 100.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облради.

За словами прем’єра Володимира Гройсмана зменшення кількості районів викликане необхідністю створити фінансово сильні адміністративні одиниці, які будуть з якісними повноваженнями, з якісними фінансовими можливостями, які адекватно сприйматимуть запити громадян і виконуватимуть ці завдання.

Посадовець пояснив, що серед нових завдань Уряду – затвердити нову територіальну основу країни – 100 спроможних районів і 1600-1800 спроможних громад, закріпити фінансову самодостатність місцевого самоврядування, сформувати ефективну систему управління, упорядкувати систему державного контролю, а також уникнути дублювання функцій.