В Україні подешевшає бензин

Вітчизняні експерти-економісти вважають, що найближчим часом на українських АЗС очікується зниження цін на бензин від 30 копійок до 1 гривні за літр. Ціни на світових ринках пішли вниз, гривня стабільна, а це означає, що найближчим часом і вартість палива буде знижуватися.

Так, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн каже, що до кінця травня є всі передумови для падіння вартості бензину на 1 гривню за літр. Дизельне пальне і скраплений газ залишаться стабільними.

На думку експерта паливного ринку Геннадія Рябцева, в залежності від типу бензину, здешевлення може скласти від 30 до 90 копійок. Деякі мережеві заправки вже розсилають власникам знижкових карт СМС з персональними знижками в 2-2,5 грн на літрі, а це, як знають багато водіїв, явна ознака найближчого здешевлення бензину.