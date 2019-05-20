В Україні вводять нові правила продажу таблеток – «ціна за одну»

Кабмін оновив положення про Держреєстр лікарських засобів (в пункті 4), який буде вносити інформацію за єдиними національними стандартами (ISO). Відповідну постанову № 387 було прийнято 8 травня і набуває чинності 14 травня.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ЮрЛіга.

Згідно з постановою, інформація про лікарські засоби буде інтегруватися в систему “ProZorro” і буде максимально деталізована. Наприклад, таблетовані форми лікарських засобів будуть вказуватися виключно в кількості таблеток (НЕ блістерів або упаковок, як це було раніше), а ціна буде розраховуватися за одну таблетку. Для виробників нововведення означають рівні умови, чесну конкуренцію і можливість виходу на міжнародні ринки, для лікарень – чіткі правила і мінімізацію помилок при формуванні закупівель. В результаті лікарні зможуть закуповувати більше ліків за ті ж кошти для своїх пацієнтів.

Встановлено, що до зазначеного Реєстру вноситимуться такі відомості про лікарський засіб:

назва лікарського засобу (торговельна назва, міжнародна непатентована назва); найменування виробника, його місцезнаходження та місцезнаходження його виробничих потужностей;

синоніми, хімічна назва, повний склад лікарського засобу;

фармакологічна дія, фармакотерапевтична група лікарського засобу;

показання, протипоказання, запобіжні заходи, взаємодія з іншими лікарськими засобами;

способи застосування, доза діючої речовини в кожній одиниці та кількість одиниць в упаковці;

побічна дія, форма випуску, умови зберігання, термін придатності, умови відпуску та належність лікарського засобу до лікарських засобів, рекламування яких заборонено; інструкція для медичного застосування лікарського засобу;

інформація про належність до лікарських засобів, які закуповуються відповідно до абзацу шістнадцятим частини третьої статті 2 Закону “Про державні закупівлі”;

дані про реєстрацію лікарського засобу в США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, а також державах – членах ЄС, якщо такий лікарський засіб пройшов державну реєстрацію як лікарський засіб, яке зареєстровано компетентним органом США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, лікарський засіб , яке з централізованого процедурі зареєстровано компетентним органом ЄС, для застосування на території зазначених країн або держав – членів ЄС, в тому числі назви країни реєстрації, органу регі страції і дата реєстрації;дані про попередню реєстрацію, перереєстрацію або скасування реєстрації лікарського засобу.

Рішення прийнято з метою забезпечення уніфікації внесення інформації про лікарські засоби до Державного реєстру лікарських засобів відповідно до національних стандартів, які прийняті на основі міжнародних стандартів, гармонізованих з міжнародними стандартами ISO.