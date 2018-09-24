В Україні вводять в обіг нові банкноти

Національний банк України з 25 вересня запускає в обіг нові банкноти номіналом 20 грн. Інформує Голос Громади з посиланням на офіційну сторінку НБУ в Facebook. Нові банкноти будуть в обігу паралельно зі звичайними купюрами, до тих пір, поки не витіснять старі гроші. В НБУ пояснюють, що мета запуску нових грошей в слідуючому: замінити старі купюри, які фізично зносилися, і одночас захистит таких поширених банкнот від підробок – в зверненні їх зараз майже 127 млн штук.
Крім того, для захисту від фальсифікації нацбанки всіх країн просто зобов’язані час від часу міняти дизайн своїх паперових грошей.
Нагадаємо, на презентації нової купюри зразка 2018 року в Нацбанку України 17 липня показали, як будуть виглядати нові 20-гривневі гроші, які мають додаткові ступені захисту.