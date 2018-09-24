В Україні вводять в обіг нові банкноти

Національний банк України з 25 вересня запускає в обіг нові банкноти номіналом 20 грн. Інформує Голос Громади з посиланням на офіційну сторінку НБУ в Facebook. Нові банкноти будуть в обігу паралельно зі звичайними купюрами, до тих пір, поки не витіснять старі гроші. В НБУ пояснюють, що мета запуску нових грошей в слідуючому: замінити старі купюри, які фізично зносилися, і одночас захистит таких поширених банкнот від підробок – в зверненні їх зараз майже 127 млн ​​штук.

Крім того, для захисту від фальсифікації нацбанки всіх країн просто зобов’язані час від часу міняти дизайн своїх паперових грошей.

Нагадаємо, на презентації нової купюри зразка 2018 року в Нацбанку України 17 липня показали, як будуть виглядати нові 20-гривневі гроші, які мають додаткові ступені захисту.