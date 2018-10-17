В Україні з’явиться ще один офіційний вихідний?

В парламенті, 10 жовтня, було зареєстровано Відповідний проект постанови «Про День Незалежності України» №9192 .

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Верховної ради України.

Метою проекту Постанови є перенесення дати основного державного святкування Дня Незалежності на дату проголошення IV Універсалу.

«При цьому чинний День незалежності залишиться вихідним днем, будучи перейменованим в День відновлення Незалежності України. Дата нового Дня Незалежності до того ж співпадає з Днем соборності – 22 січня 1919 році відбулося об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, також проектом Постанови пропонується відраховувати період незалежності Української держави з 22 січня 1918 року, з дня проголошення IV Універсалу Центральної Ради Української Народної Республіки, яким відновлено національну державність Української нації, та визнати дату 22 січня Днем Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято. 24 серпня 1991 року слід вважати Днем відновлення Незалежності України і щорічно відзначати його як державне свято» – повідомляється в пояснювальному листі до законопроекту.

Прийняття проекту Постанови дасть змогу відновити історичну справедливість, посилити відчуття патріотизму серед громадян України, що сприятиме зменшенню піддатливості до антидержавної пропаганди, стабілізуватиме суспільно-політичні настрої у державі.