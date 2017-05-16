В Україні заблокують доступ до соцмереж “ВКонтакте”, “Яндекс” та “Одноклассники”

Указ Президента України щодо нових санкціій проти Росії, якими також передбачається блокування доступу до соцмереж «ВКонтакте» і «Одноклассники», а також “Яндексу”. Відповідний текст документу опублікований на офіційному сайті Прездента України.

Зазначається, що доступ до мереж буде заблоковано на три роки. Про це йдеться у Додатку 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від «28» квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».