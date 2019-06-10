В Україні, зокрема й на Кіровоградщині, подорожчають тютюн і алкоголь

В Україні знов подорожчають цигарки і алкоголь. Ріст цін пов’язаний з підвищенням ставок акцизних зборів на тютюнові вироби.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт «Міністерства економічного розвитку і торгівлі України».

Так, пачка цигарок подорожчає до понад 100 грн, а на дешеві тютюнові вироби можуть ввести додатковий податок.

Щодо подорожчання алкоголю, мінімальна ціна на лікеро-горілчані вироби в Україні стане вищою на 10,7%. Віскі, ром та джин подорожчають на 7,3%. Вартість бренді (коньяку) зросте 9,1-9,5%. Вина подорожчають на 7,4-10,2%.