В Україні, зокрема й на Кіровоградщині, у липні зросте вартість біометричних документів більш як на 20%

З 1 липня змінюється вартість оформлення усіх біометричних документів.

Для громадян України розмір адміністративного збору за оформлення ID-картки до 20 робочих днів становитиме 345 грн, до 10 робочих днів – 471 грн. Запланували поїздку за кордон, тоді закордонний паспорт обійдеться при оформленні до 20 робочих днів – 682 грн, у терміновому порядку (до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав) – 1034 грн.

Іноземцям оформлення посвідки на тимчасове проживання коштуватиме 517 грн, а документ для постійного проживання – 643 грн.

В Управлінні Державної міграційної служби у Кіровоградській області роз’яснюють: якщо оплата була здійснена до 30 червня, а замовити документ не встигли, можна буде просто здійснити доплату, щоб сума відповідала новим розмірам адміністративного збору.