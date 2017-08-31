В Україні зростуть ціни на алкогольні напої

9-го серпня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, відповідно до якої зростуть мінімальні оптово-відпускні та роздрібні ціни на алкогольні напої. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Таким чином, ціна на горілку і лікеро-горілчані вироби збільшиться на 14-19,41%, віскі, ром, джин – на 6,5-6,6%, коньяк (бренді) – на 12,3-29,1%, вина – на 7,1-13,3%.

Мінімальна роздрібна ціна на горілку зросте на 14%, а це означає, що пляшка ємністю 0,5 літра коштуватиме 79,55 гривень.

Відповідно до розрахунків, вартість “тризіркового” коньяку становитиме 119,46 грн, “чотиризіркового” – 129,03 грн, “п’ятизіркового” – 138,5 грн.

Ціни на виноградні вина зростуть з 33 до 37 гривень, міцні вина та вермути – з 42 до 45 гривень, ігристі вина – з 69,9 до 79,19 гривень.