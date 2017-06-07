В Управлінні праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради змінилися номери телефонів. Детальний перелік зі зміненими номерами телефонів опубліковано за посиланням тут.

Так номер телефону приймальні управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради (факс) віднині 7-16-14;

Відділ грошових виплат та компенсацій управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради – 7-16-24;

Відділу виплати управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради – 7-16-35;

Сектор з питань обслуговування пільгової категорії населення управління праці та соціального захисту населення Олександрійської міської ради – 7-16-72.