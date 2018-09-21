В Ясинуватці Олександрійського району відремонтують ФАП

Поточний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту в селі Ясинуватка Бандурівської сільської ради Олександрійського району зроблять до кінця поточного року. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт публічних закупівель Prozorro.

Відповідну угоду на проведення ремонтних робіт підписала КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради» з приватним підприємством «Мрія» підписали вчора, 20 вересня.

За умовами договору, виконавець робіт має зробити поточний ремонт приміщення ФАПу, що дозволить надалі експлуатувати приміщення впродовж 10 років.

Вартість ремонту робіт становить 91 тисяча гривень.

Замовником робіт виступає КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської районної ради Кіровоградської області»