В жителя Олександрії вилучили набої та наркотики

Правоохоронці під час обшуку в помешканні жителя Олександрії, виявили та вилучили саморобний пристрій для стрільби та револьвер, 9 набоїв різного калібру, близько двох кілограмів подрібненої коноплі, а також більше 90 нарковмісних рослин та шприци з наркотичною речовиною.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ГУ НП в Кіровоградській області.

Наразі, поліцейські встановлюють навіщо раніше судимий 40-річний чоловік зберігав наркотики та зброю.

Триває розслідування кримінальних проваджень початих за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Вилучене направлене на експертизу.

Якщо в судовому порядку вина буде доведена, то за ці дії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.