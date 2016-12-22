В ЗНЗ №9 пройшли змагання з бадмінтону

Нещодавно в ЗНЗ №9 міста Олександрії відбулися одиночні змагання з бадмінтону серед юнаків та дівчат 8-11 класів.

Шляхом жеребкування юнаки були поділені на дві групи, а дівчата – на чотири. Після групового етапу учасники, які зайняли перше та друге місця в своїх групах вийшли до півфіналів.

За результатами змагань всі гравці були нагорождені грамотами, призери отримали медалі та дипломи відповідних гатунків, а переможців нагородили ще й подарунками. Спортивний захід проводився за підтримки депутата Олександрійської міської ради Сергія Мельника. “Хочу висловити вдячність директорові та вчителю фізичної культури цього навчального закладу за допомогу в організації змагань. Подібні змагання проводяться не вперше і дуже приємно, що кожного разу кількість бажаючих взяти участь у спортивних заходах стає все більшою”, – говорить Сергій Мельник.