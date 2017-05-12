В Звенигородці горів будинок

Учора, 11 травня, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу у приватному володінні на вул. 70 років Жовтня у с. Звенигородка м.Олександрія. Повідомляє прес-служба УДСНС України в Кіровоградській області.

На місці події було встановлено, що горить покрівля надвірної споруди на площі 4 м2. Травмованих та загиблих не виявлено.

Пожежу було локалізовано та о 15:13 – ліквідовано. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на розташований поряд житловий будинок.

До гасіння пожежі залучались 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки 2-го Державного пожежно-рятувального загону м. Олександрія.