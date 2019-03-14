Перелік вакансій, які існують на Олександрійщині із зарплатнею понад 10 тисяч гривень

На Кіровоградщині є низка вакансій на роботи з високими зарплатами. Роботодавці деяких підприємств готові сплачувати понад 10 тисяч гривень своїм підопічним.
Повідомляє Голос Громади.
У Службі зайнятості Кіровоградщини говорять про наявність 99 таких вакансій. Зокрема залишається високий попит на водіїв, представників будівельних професій та майстрів швейної справи.
Отже, між районами області розподіл вакансій з високою зарплатнею наступний:
2 вакансії у Олександрійському, Гайворонському, Новоукраїнському та Світловодському районах;
10 – у Знам’янському;
6 – у Маловисківському;
4 у Петрівському та по 1 у Благовіщенському, Вільшанському і Долинському районах.
До переліку висооплачуваних робіт Кіровоградщини входять вакансії за такими професіями: агент торговельний, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, головний інженер, лікар загальної практики-сімейний лікар, водій тролейбуса, електрогазозварник, механік, контролер-касир та інші.