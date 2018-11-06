Вакцинація від грипу – збереження здоров’я та коштів

Днями відбулася апаратна нарада, на якій перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко спілкувався в онлайн режимі з керівниками міст, районів та ОТГ з питань наявності вакцини проти грипу в центрах первинної медико-санітарної допомоги. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Було наголошено, що вакциною проти грипу забезпечені обласні заклади освіти та заклади соціального захисту населення, проте, слід зробити все для того, щоб в мережах аптечних закладів, кіосків та пунктів, які працюють у програмі «Доступні ліки» можна було придбати та замовити вакцину.

Зокрема зазначено, що в зоні найбільшого ризику знаходяться медичні працівники, освітяни, продавці, водії тощо. А вакцинація дає можливість зберегти здоров’я, сили, час та кошти!