У Кропивницькому суді 19-річному Максиму Зимі, який, за версією слідства, є ватажком банди «Білі Леви», обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

«Білий Лев» – організація, члени якої під виглядом так званого «полювання» на педофілів катували та били місцевих мешканців і вимагали з них гроші.

Як раніше повідомляв Голос Громади, злочинне угрупування було організоване двома правоохоронцями установи виконання покарань.

Наразі слідство над іншими учасниками формування триває в закритому форматі, так як серед них є неповнолітні.