Важлива інформація. У школах Олександрії продовжили термін вимушених канікул (ДОКУМЕНТ)

Відповідно до Наказу начальника управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Кіровоградської області від сьогодні, середи 26 грудня, до п’ятниці 28 грудня 2018 року навчальний процес у школах міста тимчасово зупинено.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на офіційний документ.

Навчання школярів тимчасово зупинили у зв’язку зі складними погодними умовами та запобігання виникнення епідеміологічних ускладнень відповідно до загальних показників й динаміки ускладнення гострих респіраторних та вірусних інфекцій.

А зимові канікули для учнів триватимуть з 29 грудня по 8 січня включно.

