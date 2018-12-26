Важлива інформація. У школах Олександрії продовжили термін вимушених канікул (ДОКУМЕНТ)

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Відповідно до Наказу начальника управління освіти, молоді та спорту Олександрійської міської ради Кіровоградської області від сьогодні, середи 26 грудня, до п’ятниці 28 грудня 2018 року навчальний процес у школах міста тимчасово зупинено.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на офіційний документ.

Навчання школярів тимчасово зупинили у зв’язку зі складними погодними умовами та запобігання виникнення епідеміологічних ускладнень відповідно до загальних показників й динаміки ускладнення гострих респіраторних та вірусних інфекцій.

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А зимові канікули для учнів триватимуть з 29 грудня по 8 січня включно.

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