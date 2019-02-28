Важлива інформація! В Олександрійській міській лікарні №1 змінилися номера телефонів

МК ЛПЗ Міська лікарня №1 м.Олександрії, що знаходиться за адресою вул.Семашка 15 змінилися номера телефонів.
Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.
Номера, які починалися на цифру 7 були відключені, а на їх місце призначені номери, що починаються на 4.
Основний телефон міської лікарні – 40100.
Міська лікарня №1 м.Олександрії:
код України +38 Код міста Олександрія-05235
(для набора з мобільного на МЛ1- 0523540100, міжнародний +380523540100)
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|№ п.п
|Розташування
|Повний номер
міський
|1
|Основний телефон МЛ1
(приймальна Головного лікаря)
|40100
|2
|Головний лікар
|40101
|3
|Адміністративний корпус
(канцелярія, електронна пошта, головна медична сестра, інженерні, юридична служби, відділ кадрів)
|40102
|4
|Приймальне відділення
(санпропускник)
|40103