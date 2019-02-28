Важлива інформація! В Олександрійській міській лікарні №1 змінилися номера телефонів

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МК ЛПЗ Міська лікарня №1 м.Олександрії, що знаходиться за адресою вул.Семашка 15 змінилися номера телефонів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Номера, які починалися на цифру 7 були відключені, а на їх місце призначені номери, що починаються на 4.

Основний телефон міської лікарні – 40100.
Міська лікарня №1 м.Олександрії:
код України +38 Код міста Олександрія-05235
(для набора з мобільного на МЛ1- 0523540100, міжнародний +380523540100)

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№ п.п Розташування Повний номер

міський
1 Основний телефон МЛ1

(приймальна Головного лікаря)

 40100
2 Головний лікар 40101
3 Адміністративний корпус

(канцелярія, електронна пошта, головна медична сестра, інженерні, юридична служби, відділ кадрів)

 40102
4 Приймальне відділення

(санпропускник)

 40103

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