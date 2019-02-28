Важлива інформація! В Олександрійській міській лікарні №1 змінилися номера телефонів

МК ЛПЗ Міська лікарня №1 м.Олександрії, що знаходиться за адресою вул.Семашка 15 змінилися номера телефонів.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міськради.

Номера, які починалися на цифру 7 були відключені, а на їх місце призначені номери, що починаються на 4.

Основний телефон міської лікарні – 40100.

Міська лікарня №1 м.Олександрії:

код України +38 Код міста Олександрія-05235

(для набора з мобільного на МЛ1- 0523540100, міжнародний +380523540100)