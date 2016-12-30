Наприкінці і так повного на не дуже позитивні новини року вчора, 29 грудня, до Землі летів 5-кілометровий астероїд “Таутаріс”. Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що він летить з величезною швидкістю та важить приблизно 50 мільярдів тонн. Наближався до Землі “Таутаріс” зі швидкістю 16 кілометрів за секунду, а 29 грудня максимально наблизився до нашої планети.

Вчені повідомили, що астероїд потенційно може бути небезпечним, але такий статус отримують всі астероїди, які пролітають неподалік Землі. Також фахівці запевнили людей, що цей астероїд не зіткнеться з нашою планетою.