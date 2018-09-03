Вчора у Войнівці горів гараж

Вчора, 2 вересня, рятувальникам 2-го Державного пожежно-рятувального загону міста Олександрія довелося виїжджати на гасіння пожежі в село Войнівка. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт У ДСНС в Кіровоградській області.

Як виявилось, горіли 48 м2 покрівлі гаража та 18 м2 прибудови до гаража на території приватного домоволодіння.

Не гаючи часу, вогнеборці локалізували, а згодом і повністю ліквідували пожежу.

На щастя під час пожежі ніхто не постраждав. Причину загоряння встановлюють фахівці.