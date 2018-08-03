Вчора в Олександрії рятувальники нагадали громадянам правила безпеки у побуті

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Вчора, 2 серпня, працівники міськрайонного  відділу та Управління ДСНС в області  проводили інформаційно-розяснювальні роботи жителям Олександрії та села Звенигородка з метою попередження виникнення надзвичайних подій.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Громадян інформували та нагадували про правила пожежної безпеки у побуті, зокрема при використанні електричних та газових приладів, проведенні господарських робіт, спалюванні сміття та сухої трави, а також при палінні.

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