Вчора в Олександрії рятувальники нагадали громадянам правила безпеки у побуті

Вчора, 2 серпня, працівники міськрайонного відділу та Управління ДСНС в області проводили інформаційно-розяснювальні роботи жителям Олександрії та села Звенигородка з метою попередження виникнення надзвичайних подій.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт ДСНС в Кіровоградській області.

Громадян інформували та нагадували про правила пожежної безпеки у побуті, зокрема при використанні електричних та газових приладів, проведенні господарських робіт, спалюванні сміття та сухої трави, а також при палінні.