Сьогодні, 25 травня 2017 року на засіданні виконавчого комітету Олександрійської міської ради члени виконкому затвердили порядок надання вчителям та учням проїзних квитків на автобуси.

Так, доїхати до місця роботи за кошти міського бюджету зможуть педагоги та учні, які працюють та навчаються у закладах, підпорядкованих управлінню освіти, молоді та спорту.

Для контролю кількості пільговиків будуть складатися списки для кожного закладу, а потім формуватиметься заявка до управління, яке в свою чергу розподілить кошти для відшкодування перевізникам. Після цього кожен учень чи педагог зі списку отримає іменний проїзний з номером маршруту, який обрано заявником, але для проїзду лише в робочі дні тижня.