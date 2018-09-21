Вчителі зі всієї Кіровоградщини з’їхались до Приютівської громади

Вчора, 20 вересня, в Приютівській громаді стартував туристсько-спортивний зліт педагогічних працівників Кіровоградської області. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Приютівська громада.

Для участі в заході, до дитячого оздоровчого табору «Дружба», що знаходиться у Войнівському старостинському окрузі Приютівської громади, завітала 21 команда педагогічних працівників, які представляють органи управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад, професійно-технічних навчальних закладів та шкіл-інтернатів обласного підпорядкування.

За час проведення заходу, а він проходитиме з 20 по 22 вересня, учасники подолають «Командну смугу перешкод», «Туристське орієнтування», «Крос-похід», а також візьмуть участь у інших конкурсах.

Фото: Приютівська громада.