Вчителька з Олександрійщини перемогла у конкурсі «Учитель року-2018»

Вчора, 7 лютого, нагородили переможців другого обласного туру конкурсу «Учитель року 2018», серед яких і вчитель з Олександрійщини Наталя Бугайова, яка здобула перемогу в номінації українська мова та література. Крім неї найкращими педпрацівниками в області стали учитель НВК «Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» Марія Тимошенко в номінації німецька мова, учитель фізики Петрівського НВО Олександр Оранський, в номінації фізична культура – представник Гайворонщини учитель фізичної культури Сальківської філії Завалівського НВО Володимир Посуховський. Повідомляє Голос громади з посиланням на Рідний край.

Загалом же 229 педагогічних працівників, які представляли 21 район та 7 міст Кіровоградщини взяли участь у цьому конкурсі, серед них 55 змагалися на обласному рівні. Та лише 20 учителів отримали відзнаки.

Зазначимо, всі хто посів перше місце на конкурсі отримає 3 мінімальні заробітні плати, друге – дві, та третє відповідно – одну. Таку інформацію під час нагородження озвучив перший заступник голови Кіровоградської ОДА Сергій Коваленко.

Зазначимо, що до 5 кращих вчителів з фізичної культури потрапив ще один наш земляк – Зайченко Сергій, учитель Новопразького навчально-виховного комплексу.