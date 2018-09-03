Вчителька з Олександрії готує збірку пісень та віршовану англійську абетку для учнів

Учителька англійської мови початкової школи та інформатики з ЗНЗ №15 міста Олександрії Світлана Гутнєва пише вірші та пісні для дорослих і дітей. Зокрема, вона випустила власну збірку пісень «Навчальний рік», у 2013 році, для молодших школярів і наразі готує наступну збірку пісень і віршовану англійську абетку. Повідомляє Голос Громади на сторінку Global Teacher Prize Ukraine в соціальні мережі Facebook.

Також серед творчого доробку авторки є збірка поезій «Беспокойная душа», яка вийшла друком в 2014 році.

Світлана разом з учнями клуб англійської мови «Easy English», де вони щотижня створюють пазли, комікси, хмари слів роблять інсценізації, переглядають англомовні мультфільми, готують свята.

Зазначимо, що вчителька маєбільше 15 років педагогічного стажу та є лауреатом обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року –2017» у номінації «Початкове навчання».