Вчителя з Олександрії відзначено премією Верховної Ради України

Премію Верховної Ради України присуджено Халізовій Ларисі Іванівні – вчителю математики навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської області.

Про це повідомили на сайті Кіровоградської обласної ради вчора, 16 січня.

Халізова Лариса Іванівна, вчитель математики з вищою освітою, має педагогічний стаж 35 років, відмінник освіти. У 1982 році закінчила Миколаївський педагогічний інститут.

Зазначимо, що з Кіровоградської області премією та стипендією Верховної Ради України відзначено двох працівників галузі освіти.