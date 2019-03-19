Вчити та виховувати: на Кіровоградщині відкриті понад 80 вакансій для педагогічних працівників

За інформацією обласного центру зайнятості, роботодавці Кіровоградщині офіційно зареєстрували потребу у вчителях, вихователях та викладачах.

Роботодавці області потребують 83 працівників за професіями «викладач професійно-технічного навчального закладу», «вихователь», «педагог соціальний», «тренер-викладач з виду спорту (спортивної школи, секції і т. ін.)». Їх готові взяти на роботу такі підприємства як Інклюзивно-ресурсний центр Благовіщенської районної ради, Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №73 «Червона квіточка» комбінованого типу, Загальноосвітня школа І ступеня № 37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, Відділ освіти молоді та спорту Маловисківської районної державної адміністрації та ін.

Платити педагогам у навчальних закладах Кіровоградщини готові від «мінімалки» (4173 грн) до 7,7 тис. гривень.

Наприклад, КНП «Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу Кіровоградської обласної ради» пропонує вихователеві 5903 гривень на місяць. У той же час КЗ «Міський інклюзивно-ресурсний центр» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області запрошує вчителя-логопеда з оплатою праці 5298 гривень на місяць. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади викладача або вихователя, стажу роботи, специфікою навчального закладу та ОКР освіти.

Актуальними є вакансії для вчителів, вихователів та викладачів у Голованівському (3 вакансії), Добровеличківському (3 вакансії), Знам’янському (2 вакансії), Кіровоградському (16 вакансій), Маловисківському (10 вакансій) та по одній у Благовіщенському, Бобринецькому, Долинському, Новомиргородському і Новоукраїнському районах Кіровоградської області.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.