Вдалий виступ спортсменів з Олександрійщини на Чемпіонаті Світу

У неділю, 4 листопада, в Києві відбувся Чемпіонат Світу з пауерліфтингу та окремих дисциплін за версією GPF.

Збірна команди “Сильної Олександрійщини” у складі 7 чоловік представляли Кіровоградську область в складі збірної України.

В чемпіонаті взяли участь збірні команди Молдови, Ірану, Білорусії та України.

Спортсмени змагалися в таких дисциплінах як, пауерліфтинг, жим лежачи, станова тяга, багато повторний жим лежачи та підйом на біцепс.

В підсумку, наші спортсмени вибороли 5 золотих та дві срібних медалей, а саме, Ткач Сергій посів перше місце в триборстві та виконав розряд майстра спорту, Дзюба Інна виборола золоту нагороду у вправі жим лежачи серед юніорів та виконала розряд майстер спорту міжнародного класу, Шилов В’ячеслав виборов золоту медаль у вправі жим лежачи серед ветеранів та також виконав розряд майстер спорту міжнародного класу.

Також, Шевченко Карина посіла перше місце у вправі станова тяга серед юніорів та підтвердила звання майстер спорту міжнародного класу, Перевертайло Едуард посів перше місце у вправі станова тяга серед юніорів та підтвердив звання майстер спорту міжнародного класу, Коваленко Євген виборов срібну нагороду з багато повторного жиму в номінації вага штанги 100 кг та Чиж Олексій посів друге місце з багато повторного жиму у номінації вага штанги 125 кг.

Спортсмени ГО “Сильна Олександрійщина” не зупиняються на досягнутому та готуються вже до наступних змагань, які відбудуться 17 листопада в місті Олександрія за версією “Всеукраїнське об’єднання пауерліфтерів”.